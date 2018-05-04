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суббота, 05 мая 2018 18:47

Авиационный завод начал выпускать траки для БМП

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Авиационный завод начал выпускать траки для БМП

В Житомирской области начались испытания траков для БМП, изготовленных на Харьковском авиационном заводе.

В конца 2017 года года харьковские авиастроители выиграли тендер на поставку комплектующих для одного из бронетанковых заводов Украины, сообщает Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

Речь идет об изготовлении элементов гусеничной ленты для БМП. Такая продукция должна обязательно проходить испытания.

"На полигоне бронетанкового завода прошли первые полевые испытания наших траков. Это был тестовый пробег в 50 км. В общем такой пробег должен составить 500 км. Согласно первым испытанием никаких замечаний к нашей продукции нет", - сообщил начальник Департамента производства ХГАПП Вячеслав Рачинский.

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Испытания начались в конце апреля и будут продолжаться около месяца.

Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет" прошел успешные испытания. Он предназначен для модернизации бронетехники, написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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05
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