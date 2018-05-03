Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"

Ан-124-100 "Руслан" показал свою мощь на выставке EurasiaAirshow в Турции. Фото 5 канал

Госпредприятие "Антонов" обнародовало видео показательного полета самолета АН-124-100 "Руслан" на выставке EurasiaAirshow.

Авиасалон Eurasia проводился впервые, а украинскую компанию пригласила турецкая сторона.

Выставка проходила с 25 по 29 апреля в турецкой Анталии.

Украинские самолеты стали главными участниками масштабного авиашоу.

Самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелых и крупногабаритных грузов, различной специальной техники. Именно этот тип самолета был задействован для перевозки части ракеты для SpaceX.

Ан-124-100 "Руслан" - коммерческий транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". В ходе модификации военно-транспортный Ан-124 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, необходимых для выполнения коммерческих рейсов в гражданские аэропорты.

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Украинские самолеты Ан-178 и Ан-77 стали главными участниками масштабного авиашоу "Евразия" в Турции. Столь масштабное авиашоу Турция проводит впервые. В нем приняли участие десятки самолетов со всего мира. Всеобщее внимание было приковано к Ан-178, который быстро поднялся в воздух и направился к побережью Средиземного моря. На его борту было около десяти офицеров турецкой армии и полиции.