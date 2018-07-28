В России протестуют против пенсионной реформы

В России проходят митинги против пенсионной реформы. Фото: Twitter

В России проходят митинги против пенсионной реформы.

На данный момент, в Сибири, на Дальнем Востоке, и нескольких городах европейской части РФ акции уже прошли, в них участвовали тысячи человек, передает "Радио Свобода".

Организацией митингов занимались в основном местные отделения КПРФ, однако в них участвовали и сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители партии "Яблоко" и движений "Открытая Россия", "Левый фронт".

Митингующие требовали отставки правительства и президента. С таким призывом, в частности, выступил на митинге в Пскове депутат КПРФ Виктор Дуля. Отмечается, что он назвал пенсионную реформу "грабительской", а президента Владимира Путина "главным врагом государства". После этого к депутату направились правоохранители, но митингующие оттеснили их, скандируя "Позор!".

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Главные требования митинга – отправить Правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина pic.twitter.com/Lrd4kYgXs4 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 28 июля 2018 г.

Российские власти хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.