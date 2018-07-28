В России протестуют против пенсионной реформы

 
Ексклюзивы
1/5
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
Просмотров: 27
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5517
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8208
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3303
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 819
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1440
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1638
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15498
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4590
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Фото
Все фото
13
8
9
23
5
Впечатляющие фото женщин племени чин появились в сети
Впечатляющие фото женщин племени чин появились в сети
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Видео
Все видео
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2097
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 513
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4824
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4887
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 612
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 19:03

В России протестуют против пенсионной реформы

1 Комментировать
В России протестуют против пенсионной реформы
В России проходят митинги против пенсионной реформы. Фото: Twitter

В России проходят митинги против пенсионной реформы.

На данный момент, в Сибири, на Дальнем Востоке, и нескольких городах европейской части РФ акции уже прошли, в них участвовали тысячи человек, передает "Радио Свобода".

Организацией митингов занимались в основном местные отделения КПРФ, однако в них участвовали и сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители партии "Яблоко" и движений "Открытая Россия", "Левый фронт".

Митингующие требовали отставки правительства и президента. С таким призывом, в частности, выступил на митинге в Пскове депутат КПРФ Виктор Дуля. Отмечается, что он назвал пенсионную реформу "грабительской", а президента Владимира Путина "главным врагом государства". После этого к депутату направились правоохранители, но митингующие оттеснили их, скандируя "Позор!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета

Российские власти хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России протестуют против пенсионной реформы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 93121
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 67689
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 52783
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 6 Просмотров: 49960
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 3 Просмотров: 27944
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
8
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
6
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 2277
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua