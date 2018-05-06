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воскресенье, 06 мая 2018 02:59

В России полиция отпустила Навального до суда

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В России полиция отпустила Навального до суда
Полицейские отпустили Навального. Фото: Корреспондент.net

Административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве, суд рассмотрит 11 мая. На данный момент его отпустили до судебного заседания.

Адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова информировала агентство, что Навального "отпустили до суда". Она также добавила, что административное дело оппозиционера рассмотрит Тверской суд Москвы, передает Интерфакс.

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Ранее Полякова сообщила, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

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Сам Навальный написал в Twitter, что на него оформили два протокола.

"На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но в полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда", - написал он.

Сегодня в России началась акция Навального "Он нам не царь". Ее организовал оппозиционный Алексей Навальный. О начале митингов первыми сообщали Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Акция "Он нам не царь" посвящена инаугурации российского президента Владимира Путина. Он принесет присягу в понедельник 7 мая. Навальный призвал сторонников продемонстрировать свое недовольство существующей системой.

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