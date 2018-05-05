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суббота, 05 мая 2018 08:47

В России началась акция Навального "Он нам не царь"
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В России проходит акция сторонников Алексея Навального, приуроченная к инаугурации Владимира Путина "Он нам не царь"
Фото: Twitter
В России проходит акция сторонников Алексея Навального, приуроченная к инаугурации Владимира Путина "Он нам не царь"
В России проходит акция сторонников Алексея Навального, приуроченная к инаугурации Владимира Путина "Он нам не царь"
В России проходит акция сторонников Алексея Навального, приуроченная к инаугурации Владимира Путина "Он нам не царь"
В России проходит акция сторонников Алексея Навального, приуроченная к инаугурации Владимира Путина "Он нам не царь"

В наиболее восточных российских городах началась акция "Он нам не царь". Ее организовал оппозиционный Алексей Навальный. О начале митингов сообщают, в частности, Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Мероприятие проходит в 97 городах РФ. Основные события будут разворачиваться в Москве и Санкт-Петербурге около 14:00 по местному времени.

Акция "Он нам не царь" посвящена инаугурации российского президента Владимира Путина. Он принесет присягу в понедельник 7 апреля. Навальный призвал сторонников продемонстрировать свое недовольство исноючою системой.

Участники митингов выдвигают следующие требования:
- реальная борьба со взяточничеством и бедностью;
- возвращение выборов на всех уровнях власти, обеспечение подлинной политической конкуренции;
- полномасштабная судебная реформа;
- освобождение всех политзаключенных;
- свобода СМИ и интернета;
- роспуске Роскомнадзора;
- соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.

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Во многих городах местные власти не дали разрешения на проведение митингов. Поэтому ожидаются массовые задержания. Правоохранители уже задержали координатора штаба Навального в Красноярске, сообщает ОВД-Инфо.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга не согласовали митинги. Сторонники Алексея Навального планируют устроить несанкционированное шествие по Тверской от Пушкинской до Манежной площади в столице России. Пушкинская является эпицентром протестов. В Питере митинг планировалсь на Дворцовой площади. Там Минобороны РФ решило провести 5 мая репетицию парада ко Дню Победы. Ранее она была запланирована лишь на 4 и 7 мая.

4 мая полиция задержала координатора краснодарского штаба Размика Симоняна Навального, координатора движения "Весна" Илью Гантварга (молодёжное общественно-политическое движение, созданное в Петербурге. Ставит своей целью смену коррумпированного режима, построение демократической системы), и сотрудника красноярского штаба Навального Марию Маковозову.

Точный список гостей на инаугурации президента России Владимира Путина можно будет узнать только в день происшествия, однако, некоторые известные личности уже заявили о намерении посетить Кремль 7 мая. Ожидается итальянского политика Сильвио Берлускони, немецкого бывшего канцлера Герхарда Шредера и бывшего актера и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

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Дата
05
мая

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