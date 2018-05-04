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пятница, 04 мая 2018 07:25

Вместо Эрдогана Шварценеггер: Путин на инаугурации будет тешить себя звездами шоу-бизнеса

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Вместо Эрдогана Шварценеггер: Путин на инаугурации будет тешить себя звездами шоу-бизнеса
На инаугурацию президента РФ Владимира Путина приедут звезды шоу-бизнеса. Фото: Reuters

Точный список гостей на инаугурации президента России Владимира Путина можно будет узнать только в день инаугурации, однако, некоторые известные личности уже заявили о намерении посетить Кремль 7 мая.

Так, ожидается присутствие бывшего премьер-министра Италии и лидера партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, пишет "МК"

Также на инаугурации с большой долей вероятности можно будет увидеть экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

В то же время участие действующих глав государств в инаугурации Путина пока под большим вопросом, отмечают журналисты. Уже начали поступать отказы.

В частности, глава правительства Австрии Себастьян Курц не приедет на инаугурацию избранного президента России. В ведомстве федерального канцлера объяснили это нехваткой времени.

До сих пор точно не известно, будут ли лично приветствовать российского президента 7 мая лидеры Белоруссии и Казахстана.

Точно не будет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так как в этот день в страну с визитом прибудет президент Сербии Александр Вучич.

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Так называемые выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. По данным кремлевской администрации, за переизбрание Владимира Путина на очередной 6-летний срок проголосовали 76,6% граждан РФ при явке 67,5%. "Выборы" проходили и в аннексирована РФ Крыму.

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