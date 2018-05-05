"Он нам не царь": число задержанных на акциях протеста резко увеличилось

В РФ массово задерживают участников акции "Он нам не царь". Фото: Дождь

В 23 городах России на акциях протеста "Он нам не царь" задержали 1607 человек.

В частности, в Москве были задержаны 704 человека, в Санкт-Петербурге - 229, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69, в Тольятти - 63, в Красноярске - 61, в Воронеже - 56. Кроме того, задержанные есть в Краснодаре, Калуге, Белгороде, Самаре, Владимире, Твери, Барнауле и других городах. Об этом сообщает "ОВД-инфо".

В Саратове на отца задержанного 12-летнего мальчика составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ).

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Сегодня в России началась акция Навального "Он нам не царь". Ее организовал оппозиционный Алексей Навальный. О начале митингов первыми сообщали Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Акция "Он нам не царь" посвящена инаугурации российского президента Владимира Путина. Он принесет присягу в понедельник 7 апреля. Навальный призвал сторонников продемонстрировать свое недовольство существующей системой.