В России перевернулся автобус с пассажирами из "ДНР"

Под Воронежем с трассы слетел микроавтобус с жителями "ДНР". Фото: vestivrn.ru

В России перевернулся микроавтобус с жителями "ДНР", которые ехали в Украину в обход закрытых контрольных пунктов пропуска.

Об этом со ссылкой на Telegram канал Dontel сообщают "Новости Донбасса".

Авария произошла около 4:20 утра понедельника 31 августа, в Ольховатском районе на юго-западе Воронежской области (РФ) на 226-м километре автодороги "Белгород - Павловск.

По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса "Рено Трафик" заснул за рулем, потерял управление и допустил съезд с трассы и опрокидывания микроавтобуса.

Водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Еще 5-ти пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

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Сообщают, что маршрут движения микроавтобуса пролегал из оккупированного Донецкая через российский Ростов-на-Дону в Белгород. Оттуда - на территорию Украины через один из пограничных пунктов пропуска.

Сейчас это довольно популярный маршрут - таким образом некоторые жители неподконтрольной территории Донетчины пытаются проехать в обход закрытых контрольных пунктов пропуска "ДНР".

Боевики в так называемой ДНР ввели смертную казнь. На смерть наказывать за совершение некоторых преступлений. Известно уже о 2 случая, когда так называемый суд приговорил к смертной казни человека. Однако на момент публикации доклада Верховного комиссара ООН по правам человека приговоров оккупационного суда еще не было выполнено.