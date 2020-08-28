В ДНР ввели смертную казнь

В ДНР уже 2 человека приговорили к смертной казни. Фото: amnesty.org

Боевики в так называемой ДНР ввели смертную казнь.

Об этом сообщают в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Смертью будут наказывать за совершение некоторых преступлений. Известно уже о 2 случаях, когда так называемый суд приговорил к смертной казни человека. Однако на момент публикации доклада приговоры оккупационного суда еще не были выполнены.

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"УВКПЧ обеспокоено тем, что ДНР ввела смертную казнь. Тем не менее в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни", - говорится в докладе.

Один из основателей так называемой ДНР Андрей Пургин признал, что местная власть относится к жителям, как к скоту, издевается и ненавидит, не пуская их домой.