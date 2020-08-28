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пятница, 28 августа 2020 09:56

Боевики понесли многочисленные потери личного состава - разведка

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Боевики понесли многочисленные потери личного состава - разведка
21 боевик на Донбассе умер. Фото: vchasnoua.com

С начала перемирия, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения не по вине украинских бойцов.

"По данным нашей разведки, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Все - небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - сообщило командование Операции Объединенных сил.

Разведка утверждает, что морально психологическое состояние во враждебных подразделениях крайне низкий и к этому добавляется существенное неукомплектованность личным составом. Оккупанты хотят привлечь мирных мужчин к контрактной службе, но безуспешно.

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Решили провести осенний призыв граждан на срочную службу и набрать 10 тыс. новобранцев. Якобы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ. Но и это не нашло поддержки в мирных жителей оккупированного Донбасса.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля насчитала 713 нарушений перемирия на Донбассе. В частности, заметили 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, 9 осветительных ракет и 602 очереди и выстрелы.

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Дата
28
августа

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