ОБСЕ объявила новый отчет о нарушении тишины на Донбассе

ОБСЕ с 27 июля насчитала 713 нарушений. Фото: zn.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля насчитала 713 нарушений перемирия на Донбассе.

В частности, заметили 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, 9 осветительных ракет и 602 очереди и выстрелы, говорится в отчете миссии за 26 августа.

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В штабе операции Объединенных сил сообщили, что за минувшие сутки, 26 августа, боевики раз нарушили тишину у Марьинки. Огонь в ответ не открывали.

С начала 27 августа на всех участках наблюдается тишина. Раненых или погибших среди украинских военных нет.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся в этом году. Зеленский напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участках разминирования.