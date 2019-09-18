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среда, 18 сентября 2019 13:42

В России лицеисты жестоко расправились со взрослыми мужчинами

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В России лицеисты жестоко расправились со взрослыми мужчинами
В России школьники зверски убили двух мужчин. Фото: REUTERS

В Алтайском крае РФ несовершеннолетние учащиеся профессионального лицея задержаны по подозрению в убийстве двух мужчин.

Об этом пишет Lenta.ru.

"Во вторник, 17 сентября, в одном из домов в селе Солонешне были обнаружены тела двух мужчин 52-х и 37-ми лет. Установлено, что местные жители были убиты, по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорит старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

После экспертизы следователям удалось найти подозреваемых — ими оказались 15-ти и 16-летний учащиеся местного профессионального лицея. По одной из версий, вечером 16 сентября они пришли к жертвам, подозревая их в краже запасных частей. В результате конфликта подростки избили мужчин, сломав им шеи.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, суд вскоре примет решение о заключении подозреваемых под стражу.

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В Херсоне задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.
Тело неизвестного мужчины с многочисленными телесными повреждениями прохожие нашли почти в полночь 17 сентября в сквере возле кафе на ул. Ушакова. Во время осмотра на теле погибшего обнаружены многочисленные повреждения головы и переломы ребер.

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