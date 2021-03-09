В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Иллюстрация катастрофы в журнале Le Petit Journal / Wikipedia

10 марта 1906-го в результате катастрофы на шахте Курьер во Франции погибли 1060 рабочих. Подземный пожар вызвал мощный взрыв, который практически уничтожил огромный лабиринт шахт.

Угольная шахта Курьер на севере Франции была сложной серией шахт недалеко от гор Па-де-Кале. Туннели выходили из нескольких мест в этом районе, и более 2000 мужчин и мальчиков работали там, добывая уголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 горняков похоронило под завалами на шахте

Примерно в 15:00 9 марта на глубине 270 м под землей начался пожар. Не имея возможностей сразу его погасить, рабочие решили закрыть выходы, чтобы огонь угас без кислорода. На следующее утро, когда 1795 рабочих были в глубоких тоннелях шахты, прогремел мощный взрыв. Пожалуй, трещины пропускали горючие газы, которые затем вспыхнули от еще тлеющего огня. Было 7 утра, когда из туннелей вылетели обломки.

Пожары бушевали из всех отверстий шахты, и многие люди получили ужасные ожоги. Поскольку пожар продолжалась, спасатели и члены семей горняков не могли направиться на помощь шахтерам под землей. Одна спасательная группа из 40 человек заплатила самую высокую цену за попытку - все погибли, когда шахта, по которой они спускались, обвалилась. Вскоре вызвали французских солдат, чтобы навести порядок в хаосе за пределами шахты.

Когда начали находить трупы, то у шахты открыли морг. На выявление и опознания обгорелых тел пошли недели. В конце концов, посчитали, что погибли 1060 шахтеров, еще сотни получили серьезные травмы.