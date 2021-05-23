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воскресенье, 23 мая 2021 23:00

В результате извержения вулкана погибли 15 человек

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В результате извержения вулкана погибли 15 человек
Девять человек погибли в результате в ДТП. Фото: twitter.com/SamMwezezo

В Демократической республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана. На данный момент известно о 15 погибших.

Об этом сообщает местный портал Actualite. Девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время эвакуации. Еще четверо умерли в тюрьме Мунзензе при попытке побега. О причинах гибели еще двух не сообщается.

"Есть несколько жертв, в том числе девять человек в результате перевернувшегося грузовика и четыре человека, пытавшихся сбежать из тюрьмы Мунзензе", - сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.

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Губернатор Северного Киву приказал Вооруженным силам ДР Конго и национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации, чтобы избежать случаев воровства, варварства и проникновения во время эвакуации.

На Востоке ДРК на горе Нийрагонго началось извержение одного из самых активных вулканов мира.




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