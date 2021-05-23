В результате извержения вулкана погибли 15 человек

В Демократической республике Конго возросло количество погибших в результате извержения вулкана. На данный момент известно о 15 погибших.
Об этом сообщает местный портал Actualite. Девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время эвакуации. Еще четверо умерли в тюрьме Мунзензе при попытке побега. О причинах гибели еще двух не сообщается.
"Есть несколько жертв, в том числе девять человек в результате перевернувшегося грузовика и четыре человека, пытавшихся сбежать из тюрьмы Мунзензе", - сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.
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Губернатор Северного Киву приказал Вооруженным силам ДР Конго и национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации, чтобы избежать случаев воровства, варварства и проникновения во время эвакуации.
На Востоке ДРК на горе Нийрагонго началось извержение одного из самых активных вулканов мира.
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