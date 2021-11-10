В Польше задержали россиянина, помогавшего нелегалам на границе

Польская пограничная служба сообщила 10 ноября о задержании гражданина РФ. Фото: Reuters

В среду в Польше на границе с Беларусью за помощь нелегалам пограничники задержали трех человек. Среди них есть гражданин России.

Пока время страна не сообщила Москве о задержании россиянина, которого подозревают в содействии нелегальным мигрантам, заявил 10 ноября пресс-секретарь российского посольства в Варшаве Владимир Александров. В то же время отметил, что у польской стороны есть на такое сообщение три дня.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса - в РФ. Минск и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лишь исполнители задач российского президента Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми.

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Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.