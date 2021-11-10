Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ

Российские и белорусские бомбардировщики с 10 ноября будут совместно патрулировать границу Беларуси.
Два российских Ту-22М3 сегодня патрулировали воздушное пространство страны, сообщает ТАСС.
"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении вооруженные силы страны нарастили дежурные силы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
В Минобороны Беларуси сообщили, что отныне полеты стратегической бомбардировочной авиации будут регулярными.
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В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами. Беларусь об этом проинформировали, но ответа оттуда не получили.
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