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среда, 10 ноября 2021 09:15

В Украину могут хлынуть сотни нелегалов из Беларуси - премьер Польши

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В Украину могут хлынуть сотни нелегалов из Беларуси - премьер Польши
Сотни мигрантов остаются в непосредственной близости от польской границы. Фото: скриншот из видео "Радио Свобода".

Нелегальные мигранты в Беларуси могут попытаться попасть в страны Евросоюза через украинскую границу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, цитирует его пресс-служба в Twitter.

"Мы осознаем риск того, если эта граница (Польши и Беларуси. - Gazeta.ua) будет весьма плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - говорится в сообщении.

Моравецкий отметил, что правительство Польши сейчас принимает соответствующие меры по укреплению своей границы. В частности, к границе Польши с Беларусью стянули 13 тыс. военнослужащих из четырех армейских дивизий.

Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям, заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет "РБК-Украина".

"Ситуация на границе контролируема. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитали возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты", - сказал Енин.

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Он подчеркнул, что сейчас на участке украинско-белорусской границы усиливают средства сдерживания потока мигрантов в случае необходимости.

"Принимаем меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилят личным составом, техникой и специальными средствами - беспилотниками и служебными собаками", - сообщил Енин.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Литвой, Польшей, Латвией продолжается с августа. Три страны обвиняют Беларусь в умышленно созданном миграционном давлении в рамках гибридных действий против них как стран ЕС.

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10
ноября

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