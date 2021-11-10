Польша пригрозила полным закрытием границы с Беларусью

В Польше не исключили полного закрытия границы с Белоруссией. Фото: reuters.com

В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Беларусь об этом проинформировали, но ответа оттуда не получили. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает агентство PAP.

"В дальнейших сценариях вариант полного закрытия границы с Беларусью принимается во внимание. Мы направили властям Беларуси информацию о том, что такая угроза существует, если власти не прекратят свое поведение. Однако никакой информации с противоположной стороны мы не получили", - сказал Мюллер.

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Польские власти не исключают применения статьи договора о НАТО, касающейся консультаций в случае угрозы одному из союзников. Проводятся консультации по этому поводу.

Польские власти потребуют санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь, в том числе - запрета полетов в рамках ЕС.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отразили. Во время второй попытки 9 ноября две группы мигрантов прорвались на территорию Польши. Некоторых удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.