В Бундестаге предлагают впускать мигрантов в ЕС через Украину

Немецкий депутат предложил доставлять мигрантов в Украину. Фото: Reuters

В Бунтестаге предлагают привлечь Украину к урегулированию миграционного кризиса на белорусской границе.

Мигрантам можно открыть контролируемый путь в Польшу, а затем доставить в Украину. Чтобы здесь они проходили через процедуру получения убежища. Об этом сказал эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид в интервью Deutschlandfunk.

"Есть мнение поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", - сказал он.

Чиновник подверг критике польских пограничников.

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"Идея о том, что для защиты ЕС используются незаконные мероприятия, подрывает то, за что выступают ЕС и Польша. Необходимо подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, прибывающих из стран, которые не препятствуют этим рейсам. ЕС должен посылать очень сильные сигналы, что мы не оставим Польшу в одиночку", - рассказал Шмид.

Нелегальные мигранты в Беларуси могут попытаться попасть в страны Евросоюза через украинскую границу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что правительство Польши принимает соответствующие меры для укрепления своей границы. В частности, к границе Польши с Беларусью стянули 13 тыс. военнослужащих из четырех армейских дивизий.