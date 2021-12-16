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четверг, 16 декабря 2021 11:11

В Польше стартовала Covid-вакцинация 5-летних: что колят

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В Польше стартовала Covid-вакцинация 5-летних: что колят
В Польше вакцинацию детей от Covid-19. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

С сегодняшнего дня, 16 декабря, в Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет.

Будут прививать вакциной Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - единственной, которую одобрили для иммунизации этой возрастной группы, пишет RMF24.

Ребенок может получить прививку сразу, как ему исполняется полных пять лет.

Инъекции будут делать с таким же интервалом, как для взрослых - 21 день. Детям, которые испытывают серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы. Третья будет усилительной через 28 дней после второй.

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25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам (ЭМА) рекомендовало разрешить использование вакцины против коронавируса Comirnaty от компаний BioNTech-Pfizer для детей 5-11 лет. Советуют использовать меньшую дозу, чем для старших групп - 10 мкг вместо 30 мкг.

С полуночи 15 декабря ужесточили ограничения на въезд в Польшу из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины. Для пересечения польской границы теперь недостаточно сертификата о вакцинации. Нужен также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Дата
16
декабря

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