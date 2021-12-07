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вторник, 07 декабря 2021 13:15

Стало известно, сколько в Украине вакцинировали детей от Covid

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Стало известно, сколько в Украине вакцинировали детей от Covid
Более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировали в Украине от коронавируса. Фото: pixabay.com

На утро 7 декабря от Covid-19 вакцинировали в Украине более 40 тыс. детей старше 12 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

"Мы позволили вакцинацию от коронавируса детям от 12 лет. И уже более 40 тыс. детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкции и это можно будет сделать", - сказал Ляшко.

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Добавил, что несмотря на такое количество вакцинированных подростков в Украине массово прививать от Covid детей пока не планируют.

"Мы не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку сосредоточены на группах риска и людей постарше", - отметил глава Минздрава.

6 декабря выявили 8655 новых случаев коронавируса. Из них детей - 716, медработников - 200. Умерло 467 больных. Выздоровели 22 878 человек. 188 758 человек вакцинировали от Covid-19 в течение суток. Первую дозу получили 73 097 желающих, полностью иммунизировали 115 661 человека. В общей сложности иммунизированы и получили две дозы 11 921 738 украинцев.

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Дата
07
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