Правила въезда в Польшу изменились: подробности

Для пересечения польской границы теперь недостаточно сертификата о вакцинации. Нужен также отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

С полуночи 15 декабря усилились ограничение на въезд в Польшу из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины.

Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщил пресс-центр Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

"С 15 декабря 00:00 лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза, при пересечении границы должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 ч. до пересечения границы" - говорится в сообщении.

Подчеркнули, что тест потребуют даже у полностью вакцинированных граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Польшу - как курсируют

Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карты пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах, который уже одобрил Сейм, предусматривает упрощение легализации для украинцев, желающих оставаться работать в Польше.