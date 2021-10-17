В Польше произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница.

В Польше, на юго-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет УНН

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница, с населением около 106 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Это второе легкое землетрясение в Польше за последние 33 часа. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой два балла по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали 12 октября неподалеку Богородчан.