Землетрясение всколыхнуло Ивано-Франковщину

В Ивано-Франковской области 12 октября произошло землетрясение. Фото: ua.depositphotos.com

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,0 балла по шкале Рихтера.

Толчки зафиксировали 12 октября в 10:25 неподалеку Богородчан, сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

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"Эпицентр землетрясения специалисты зарегистрировали неподалеку Богородчан, вблизи дороги Р-38 Богородчаны-Гута на глубине 5 километров", - сказано в сообщении.

По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Землетрясение силой 4,4 балла произошло в Тернопольской областе утром 23 сентября. Толчки ощущались в квартирах и частных домах. Эпицентр ученые зафиксировали неподалеку райцентра Чертков. Частично землетрясение почувствовали также жители Буковины, Львовщины, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой области.