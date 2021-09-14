В Польше откажутся от российского газа: назвали сроки

В Польше назвали сроки отказа от российского газа. Фото: DW

С 2023 года Польша хочет полностью отказаться от поставок российского газа.

Об этом сообщил представитель польского правительства в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский накануне открытия трубопровода "Северный поток-2", передает Euractiv.

Наимский выразил надежду на то, что с 1 октября 2022 года полностью введут в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, соединяющий норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей.

После введения в эксплуатацию мощность по транспортировке газа составит 10 млрд кубометров в год.

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"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом. Польша находится в процессе диверсификации источников энергии. Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого", - добавил Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать "весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России".

С помощью Baltic Pipe и другой инфраструктуры Польша будет полностью связана с западноевропейскими рынками, в том числе с товарными рынками.

1 октября российская газовая компания-монополист "Газпром" планирует начать поставки газа через "Северный поток-2". Строительство газопровода завершили, последнюю трубу положили 6 сентября. Газ из России пойдет в Европу. Будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.