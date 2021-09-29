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среда, 29 сентября 2021 20:47

В Польше наполовину сократилось количество украинских заробитчан

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В Польше наполовину сократилось количество украинских заробитчан
Тысячи украинцев работают в Германии нелегально. Фото: DW

Сейчас в Польше насчитывается около миллиона украинских работников.

К пандемии численность работников составляла около двух миллионов, включая нелегальных. Об этом сообщает Польское радио.

По данным агентства Personnel Service, украинцы все чаще едут в Чехии и Германии.

"Минимальная заработная плата в Польше составляет 2,8 тысяч злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тысяч гривен, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это в три раза меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто - 7041 злотых. Отсутствие реакции польской стороны может повлиять на замедление экономики в стране", - сказано в сообщении.

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Агентство утверждает, что тысячи украинцев работают в Германии нелегально.

"Дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власть закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас", - говорится в сообщении.

Количество легальных трудовых мигрантов будет расти. Дополнительное налогообложение работников спровоцирует сильный отток украинцев за границу, убежден президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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