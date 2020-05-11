В Подмосковье горел хоспис: десять человек погибли

В России горел хоспис. Фото: Медуза

В российском Красногорске загорелся пансионат для пожилых людей "Второй дом", который использовался как хоспис.

В результате пожара погибли десять человек, тогда как еще девять - госпитализированы, сообщает "Интерфакс".

"Вероятной причиной гибели людей в подмосковном хосписе стало отравление угарным газом, - говорится в сообщении. - Шесть находятся в реанимации".

В пансионате находились 37 человек. 20 из них удалось самостоятельно покинуть охваченное огнем здание, тогда как внутри остались "лежачие" пациенты.

Сейчас пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 15 кв. м.

По документам здание является не хосписом, а частным домом. Находились там в основном пожилые люди.

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