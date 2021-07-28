В Pfizer рассказали, в чем преимущество третьей дозы их вакцины

Третья доза Pfizer защищает от "Дельты". Фото: Reuters

Третья доза Covid-вакцины американской фармкомпании Pfizer в 11 раз увеличивает количество антител в организме человека, а также усиливает защиту от "Дельты".

Введение третьей дозы вакцины через 6 месяцев после второй, помогает сформировать в 5 раз больше антител среди людей 18-55 лет, и в 11 раз больше среди людей 65-85 лет, объясняется в заявлении компании.

После третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма "Дельта" может вырасти до 100 раз, если сравнивать со второй дозой.

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Все препараты от коронавируса, которыми прививают в Украине, являются эффективными. Лучшие показатели у вакцины Pfizer. Соответствующие исследования провел врач-иммунолог Борис Донской. Однако от нового штамма коронавируса "дельта" лучше защищает китайская вакцина CoronaVac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. То есть после CoronaVac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.