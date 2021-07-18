Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна

Человек не может быть защищенной на 100%. Фото: Лилия Мыцко

Все препараты от коронавируса, которыми прививают в Украине, являются эффективными. Лучшие показатели у вакцины Pfizer.

Соответствующие исследования провел врач-иммунолог Борис Донской. В нем приняли участие 15 украинцев, сообщает kanalukraina.tv.

Первая группа получила прививки аналогом европейской AstraZeneca - индийским Covishield, вторая - китайским CoronaVac, третья - американским Pfizer.

После укола препаратами Covishield и CoronaVac показатели антител почти одинаковые - от 789 до 3350 единиц. Pfizer показал в 10-12 раз большую эффективность. Количество антител составляла от 13 до 40 тыс. единиц.

Однако это не означает, что человек будет полностью защищен, утверждает Донской.

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"После определенного уровня антител - он уже излишний. Это не то, что вы будете в сто раз более защищены, или вы тысячу лет не будете болеть. К сожалению, это так не значит", - сказал врач.

Однако от нового штамма коронавируса "дельта" лучше защищает китайская вакцина CoronaVac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. То есть после CoronaVac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.

18 июля в Украину доставили американскую вакцину Moderna. Более 2 млн доз препарата предоставили через глобальный механизм COVAX. Moderna - это мРНК-вакцина, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Эта вакцина требует температуры от -50°C до -15°C. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.