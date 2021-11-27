В Перу нашли мумию возрастом 800 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин похож на Сталина. Хочет сломать дух Украины" - как тысячи людей почтили жертв Голодомора
"Путин похож на Сталина. Хочет сломать дух Украины" - как тысячи людей почтили жертв Голодомора
Просмотров: 189
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2160
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 855
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Просмотров: 846
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Пока мама принесли сухарей, брат уже и задубел. Умер за столом" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 1404
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
1 Просмотров: 504
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1728
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 1035
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
Села вымерли. В них заселяли приезжих из России - очевидец Голодомора
1 Просмотров: 3294
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
"Агент России управляет Украиной" - Зеленскому устроили комфортную встречу с прессой
1 Просмотров: 3816
Фото
Все фото
5
3
5
10
6
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
В России на заводе боеприпасов гремят взрывы: есть пострадавшие
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
Открыли крупнейший в мире музей под открытым небом
Открыли крупнейший в мире музей под открытым небом
Мигранты устроили бунт в центре для беженцев
Мигранты устроили бунт в центре для беженцев
Видео
Все видео
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Лукашенко встретился с мигрантами на границе с Польшей
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Мигранты во время прорыва бросали в польских пограничников камни и шумовые гранаты
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 675
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2754
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3672
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4824
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1557
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 306
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
суббота, 27 ноября 2021 23:26

В Перу нашли мумию возрастом 800 лет

  Комментировать
В Перу нашли мумию возрастом 800 лет
Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны. Фото: Pixabay

На центральном побережье Перу группа археологов обнаружила мумию возрастом не менее 800 лет.

Об этом пишет Reuters. Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны.

По словам археолога Питера ван Далена Луны, мумия, пол которой не установлен, была обнаружена в районе Лимы.

"Главной особенностью мумии является то, что тело было связано веревками и прикрывало лицо руками, что могло быть частью местного похоронного ритуала", — сказал ван Дален Луна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые нашли беременную мумию

По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. "Радиоуглеродное датирование более точно определит возраст", — добавил архитектор.

Ван Дален Луна добавил, что в гробнице также обнаружили подношения, включая керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.

В Перу расположены сотни археологических памятников культур, которые развивались до и после империи инков, доминировавшей в Южной Америке 500 лет назад, от южных районов Эквадора и Колумбии до центральных регионов Чили.

Ученым впервые удалось воссоздать лицо мумий Древнего Египта. Это были трое мужчин 25 лет, которые жили в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Перу нашли мумию возрастом 800 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Просили уколоть что угодно, только не ее&quot;: в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины
"Просили уколоть что угодно, только не ее": в Украине утилизируют 400 тыс. доз Covid-вакцины Просмотров: 12357
&quot;Забрали время на личную жизнь&quot; - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака 6 Просмотров: 7227
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из &quot;Шерифа&quot;
Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа" Просмотров: 7227
Журналист Бутусов – Зеленскому: &quot;Руководство государством – это не &quot;Квартал 95&quot;
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
 46 Просмотров: 4869
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
 Просмотров: 4518
Мир
В Британии подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон
В Британии подтвердили два случая заражения штаммом коронавируса Омикрон Просмотров: 252
В Польше задержаны трое украинцев
В Польше задержаны трое украинцев Просмотров: 612
США имеют два сценария в случае нападения РФ на Украину
США имеют два сценария в случае нападения РФ на Украину Просмотров: 1485
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
5
 Просмотров: 666
В стране заявили о 100-процентной вакцинации населения
В стране заявили о 100-процентной вакцинации населения Просмотров: 981
Больше всего комментируют
46
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
10
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
6
"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу на вопрос о гулянке Ермака
6
Американский журналист назвал источник информации о госперевороте в Украине
3
"Чтобы был комфортный разговор" - представитель Зеленского объяснил список приглашенных на марафон СМИ
Голосов: 2660
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть