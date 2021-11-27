В Перу нашли мумию возрастом 800 лет

Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны. Фото: Pixabay

На центральном побережье Перу группа археологов обнаружила мумию возрастом не менее 800 лет.

Об этом пишет Reuters. Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны.

По словам археолога Питера ван Далена Луны, мумия, пол которой не установлен, была обнаружена в районе Лимы.

"Главной особенностью мумии является то, что тело было связано веревками и прикрывало лицо руками, что могло быть частью местного похоронного ритуала", — сказал ван Дален Луна.

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По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. "Радиоуглеродное датирование более точно определит возраст", — добавил архитектор.

Ван Дален Луна добавил, что в гробнице также обнаружили подношения, включая керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.

В Перу расположены сотни археологических памятников культур, которые развивались до и после империи инков, доминировавшей в Южной Америке 500 лет назад, от южных районов Эквадора и Колумбии до центральных регионов Чили.

Ученым впервые удалось воссоздать лицо мумий Древнего Египта. Это были трое мужчин 25 лет, которые жили в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.