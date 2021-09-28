Ученым впервые удалось воссоздать лица египетских мумий

Ученым впервые удалось воссоздать лицо мумий Древнего Египта. Это были трое мужчин 25 лет, которые жили в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

Для исследования взяли ДНК мумий. Впоследствии американская компания с ДНК-технологий Parabon NanoLabs создала их 3D-модели, опираясь на генетические данные, передает Live Science.

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У всех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Автор: Parabon NanoLabs Показали лица египетский мумий

Старейшие в мире мумии культуры Чинчорро на севере Чили добавили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст мумий, найденных в начале ХХ в., превышает 7 тыс. лет, что на 2 тыс. лет больше самых известных египетских мумий.