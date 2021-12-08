В переполненной тюрьме случился пожар: погибли 38 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1053
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1566
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1197
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 909
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2160
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2772
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7452
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
3
12
4
4
5
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Видео
Все видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3177
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5634
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1224
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3861
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 720
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 06:48

В переполненной тюрьме случился пожар: погибли 38 человек

  Комментировать
В переполненной тюрьме случился пожар: погибли 38 человек
Пожар начался перед рассветом, многие заключенные все еще спали. Фото: pixabay.com

В столице Бурунди Гитеге произошел пожар в переполненной тюрьме, по меньшей мере 38 человек погибли.

Еще 69 людей серьезно ранены, пишет The Guardian.

"12 заключенных погибли от угарного дыма, еще 26 – от ожогов. Причиной пожара стало короткое замыкание", - говорится в сообщении МВД страны.

Службы экстренной помощи опоздали на место происшествия. Пожарные прибыли только через 2 ч. после начала воспламенения. Один из заключенных, которому удалось спастись, сказал, что во время пожара "полиция отказалась открывать двери камер".

Местные жители сообщили журналистам, что пожар начался перед рассветом, многие заключенные все еще спали. В больницу доставили только людей с самыми серьезными ожогами. Остальным оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Среди погибших было много заключенных преклонного возраста.

В третьей по величине в Бурунди тюрьме, здание которой построили более 100 лет назад, содержалось несколько политзаключенных в комплексе строгого режима, а также было женское крыло. По данным тюремной администрации, по состоянию на конец ноября в тюрьме находилось более 1,5 тыс. заключенных, что превышает проектную вместимость на 400 человек.

В августе в этой же тюрьме произошел пожар. Тогда никто не пострадал, а чиновники заявляли о проблемах с электричеством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ украинца приговорили к более чем шести годам заключения в тюрьме

В Индонезии вспыхнула тюрьма. Погиб не менее 41 человек. По меньшей мере 73 человека получили легкие травмы. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили спасатели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В переполненной тюрьме случился пожар: погибли 38 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 40817
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 14292
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13023
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9234
&quot;Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа&quot;: как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
36
 Просмотров: 7452
Мир
Боевики подожгли пассажирский автобус: среди жертв женщины и дети
Боевики подожгли пассажирский автобус: среди жертв женщины и дети Просмотров: 9
Путин стремится возродить Советский Союз - Нуланд
Путин стремится возродить Советский Союз - Нуланд Просмотров: 144
Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 207
Медики заразились коронавирусом после новогодней вечеринки
Медики заразились коронавирусом после новогодней вечеринки Просмотров: 378
Генсек ООН заболел Covid-19
Генсек ООН заболел Covid-19 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
8
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 3142
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть