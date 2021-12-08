В переполненной тюрьме случился пожар: погибли 38 человек

Пожар начался перед рассветом, многие заключенные все еще спали. Фото: pixabay.com

В столице Бурунди Гитеге произошел пожар в переполненной тюрьме, по меньшей мере 38 человек погибли.

Еще 69 людей серьезно ранены, пишет The Guardian.

"12 заключенных погибли от угарного дыма, еще 26 – от ожогов. Причиной пожара стало короткое замыкание", - говорится в сообщении МВД страны.

Службы экстренной помощи опоздали на место происшествия. Пожарные прибыли только через 2 ч. после начала воспламенения. Один из заключенных, которому удалось спастись, сказал, что во время пожара "полиция отказалась открывать двери камер".

Местные жители сообщили журналистам, что пожар начался перед рассветом, многие заключенные все еще спали. В больницу доставили только людей с самыми серьезными ожогами. Остальным оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Среди погибших было много заключенных преклонного возраста.

В третьей по величине в Бурунди тюрьме, здание которой построили более 100 лет назад, содержалось несколько политзаключенных в комплексе строгого режима, а также было женское крыло. По данным тюремной администрации, по состоянию на конец ноября в тюрьме находилось более 1,5 тыс. заключенных, что превышает проектную вместимость на 400 человек.

В августе в этой же тюрьме произошел пожар. Тогда никто не пострадал, а чиновники заявляли о проблемах с электричеством.

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В Индонезии вспыхнула тюрьма. Погиб не менее 41 человек. По меньшей мере 73 человека получили легкие травмы. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили спасатели.