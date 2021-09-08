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среда, 08 сентября 2021 10:13

В тюрьме произошел масштабный пожар: погиб 41 человек

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В тюрьме произошел масштабный пожар: погиб 41 человек
В Индонезии в тюрьме произошел масштабный пожар. Фото: Reuters

В Индонезии вспыхнула тюрьма. В результате масштабного пожара погиб не менее 41 человек.

О трагедии сообщило агентство Reuters.

Пожар произошел ночью в тюрьме блока С класса I в городе-миллионнике Тангеранге, отметил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант.

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Информация о погибших еще не точная. Несколько пострадавших госпитализировали. По меньшей мере 73 человека получили легкие травмы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили спасатели.

В Великобритании, в городе Нит, холодильник помог спасти жизнь матери с двумя маленькими детьми. 31-летняя Джесс Уильямс с детьми оказалась заваленной обломками в результате взрыва дома.

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