В тюрьме произошел масштабный пожар: погиб 41 человек

В Индонезии вспыхнула тюрьма. В результате масштабного пожара погиб не менее 41 человек.

О трагедии сообщило агентство Reuters.

Пожар произошел ночью в тюрьме блока С класса I в городе-миллионнике Тангеранге, отметил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант.

Информация о погибших еще не точная. Несколько пострадавших госпитализировали. По меньшей мере 73 человека получили легкие травмы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщили спасатели.

#Update #BREAKING A massive fire at a prison in Western Java, #Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/6DaQ96Cd7r