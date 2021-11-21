В Нью-Йорке показали бриллиант с уникальным голубым оттенком. Фото

Бриллиант размером с миндаль имеет более 20 каратов. Его нашли в мае 2018 года в шахте Орапа в Ботсване. Об этом сообщает Popular Science.

Камень презентовали на выставке в Нью-Йорке. Необычная расцветка отличает бриллиант среди всех других драгоценностей.

Камень назвали в честь компании, которая его добыла - бриллиант получил имя Okavango Blue.

Оттенок Okavango Blue получил благодаря примеси бора, который возник в морской воде. Обычно бор не существует на глубине, где формируются минералы, а алмазы получают больше азота, чем других веществ.

Явление, благодаря которому вода с бором может попасть в литосферу (места, где образуются минералы) называется субдукцией.

По словам геолога Джорджа Харлоу, ученые узнали о субдукции всего 50 лет назад, поэтому Okavango Blue открывает новые возможности для исследования этого явления.

Ученые до сих пор не могут понять, почему уникальный бриллиант имеет такой цвет - обычно алмазы с более низким показателем азота выглядят иначе.

Мы действительно не понимаем, почему азота так мало.

В Ботсване выставили на обозрение алмаз, который считается третьим крупнейшим в мире.