Показали третий крупнейший в мире алмаз

В Ботсване выставили на обозрение алмаз, который считается третьим крупнейшим в мире.

Камень с первоначальным весом 1 098 карат, то есть 219,6 г, обнаружила Алмазная фирма Debswana на руднике Джваненг, пишет BBC. Его пока не назвали, но уже показали президенту и публике. Второй по величине алмаз в мире также нашли в Ботсване в 2015 году.

Автор: Reuters

"Это самый большой алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю компании. Решаем вопрос о том, как продать этот редкий и необычный камень. Через De Beers или через государственную компанию Okavango Diamond", - заявила Линетт Армстронг, исполняющая обязанности директора Debswana Diamond Company.

Автор: Reuters

Министр полезных ископаемых страны отметил, что последняя находка, возможно, пришла не лучшее для Ботсваны время, ведь в прошлом году пандемия привела к резкому падению продаж алмазов.

Крупнейшим из когда-либо обнаруженных алмазов был алмаз Куллинан весом в 3106 карат, 621 г. Его нашли 26 января 1905-го в руднике "Премьер" недалеко от города Претория, ныне территория ЮАР. Второй по величине алмаз - Лезеди Ла Рона был весом 1109 карат, 222 г.

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Редкий пурпурно-розовый бриллиант продали за $26,6 млн на аукционе Sotheby's в швейцарской Женеве. Бриллиант массой 14,8 карата называется "Дух розы". Он самый большой в своем роде. 99% всех розовых бриллиантов имеют вес менее 10 карат.