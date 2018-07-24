В Москве умер советник Путина

Умер советник президента России Вениамин Яковлев. Фото: Bnl

В Москве на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался советник президента РФ Владимира Путина Вениамин Яковлев.

Прощание с ним пройдет в Центральной клинической больнице российской столицы в четверг, 26 июля, передает ТАСС.

Вениамин Яковлев с 1989 по 1991 год был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС. После этого Яковлев стал государственным советником по вопросам правовой политики при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.

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В 2005 году Яковлев занял должность советника Владимира Путина.

Ушел из жизни тренер футбольной академии "Подолье", бывший футболист, мастер спорта Украины и настоящий патриот хмельницкого "Подолья" Виталий Балицкий. Именно с Виталием Викторовичем во главе ФК "Подолье" получил профессиональный статус в 2016 году.