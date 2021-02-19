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пятница, 19 февраля 2021 17:07

В мире зафиксировали самый низкий уровень шума - назвали причины

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Колебания почвы Земли через движение транспорта и промышленность снизились во всем мире.

Уменьшение количества автомобилей на дорогах, сокращение туризма, приостановление производств из-за карантина привели к "длительному и наиболее выраженному периоду затишья" сейсмического шума в истории человечества, опубликовали результаты исследования в журнале Science, пишет Daily Mail.

Сейсмический шум относится к вибрациям земли, вызванным движением транспорта или тяжелой техники, а также природными явлениями, такими как землетрясения и неблагоприятная погода.

Глобальный техногенный, антропогенные, сейсмический шум снизился на 50% с марта, поскольку ввели карантин для противодействия распространению Covid-19.

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Пока что уровень шума ниже, чем в обычное Рождество. Этот день традиционно считается самым тихим за весь год.

Наибольшие падения сейсмического шума были зарегистрированы в густонаселенных районах мира, таких как Сингапур и Нью-Йорк. Также снижение сейсмического шума зарегистрировали в отдаленных районах, таких как Шварцвальд в Германии и Рунду в африканской стране Намибия.

Автор: Lecocqetal
  Наибольшие падения сейсмического шума были зарегистрированы в густонаселенных городах.
Наибольшие падения сейсмического шума были зарегистрированы в густонаселенных городах.

"Недели карантина были самым спокойным периодом, который мы видели за последние 20 лет", - сказал сейсмолог Джон Клинтон со Швейцарской сейсмологической службы.

Эта относительная тишина позволяла исследователям слышать ранее скрытые сигналы землетрясений и могла помочь различать человеческий и природный сейсмический шум более четко.

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Доктор Лекок и его коллеги изучили сейсмические данные глобальной сети из 268 сейсмических станций в 117 странах.

На постоянной сейсмической станции на Шри-Ланке после введения карантина произошло снижение сейсмического шума на 50%. Это наибольшее снижение уровня шума, по данным из этой станции, по крайней мере с июля 2013 года. В Центральном парке в Нью-Йорке в воскресенье вечером сейсмический шум был на 10% ниже.

Команда также отметила почти глобальное снижение высокочастотного сейсмического шума окружающей среды, которое началось в Китае в конце января и было в Европе и во всем мире с марта по апрель.

Киев оказался на 5-м месте в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Состояние воздуха характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".

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