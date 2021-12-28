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В мире появился первый робот-прокурор

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В мире появился первый робот-прокурор
В Китае был разработан цифровой прокурор. Он предъявляет обвинение с точностью более 97%. Фото: pixabay.com

В Китае исследователи создали первого робота-прокурора, который с помощью искусственного интеллекта может предъявлять обвинения с точностью более 97%.

Система способна работать на обычном компьютере и предъявлять обвинения на основе описания дел, пишет Daily Mail.

С 2015 по 2020 год работа-прокурора обучали на более 17 тыс. дел. Поэтому он способен выявлять и предъявлять обвинения в восьми самых распространенных преступлениях в Шанхае: "провоцирование неприятностей" (термин, используемый для подавления инакомыслия в Китае), мошенничество, опасное вождение, азартные игры, кражи, мошенничество с кредитными карточками, умышленное нанесение травм, исполнению служебных обязанностей, утверждают разработчики.

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Также убеждают, что в скором времени "прокурор" сможет распознавать большее количество видов преступлений и выносить обвинения по менее распространенным статьям.

Инструмент уже проверила Народная прокуратура района Пудун в Шанхае – самая большая и загруженная прокуратура страны. Профессор Ши Йонг считает, что искусственный интеллект позволит прокурорам снизить нагрузку и позволит им сосредоточиться на более сложных делах.

По информации издания, уже есть опасения касательно применения робота. Мол, коммунистическая партия Китая может использовать цифрового прокурора в качестве оружия. В то же время сами прокуроры обеспокоены тем, кто возьмет на себя ответственность за решение искусственного интеллекта.

Инженерная компания по роботехнике Boston Dynamics опубликовала в сети новогоднее видео, где работы танцуют под песню Do You Love Me. На кадрах в центре внимания два человекоподобных работы Atlas. Они выполняли слаженные движения.

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