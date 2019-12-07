В Минске протестуют против объединения с Россией

Белорусы не соглашаются на слияние с Россией

В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями.

В Минске более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади. Об этом пишут fakty.com.ua

Протестующие хотели подняться на лестницу Дворца Республики, однако им преградили путь переодетые в гражданскую одежду правоохранители.

Во время схватки активисты против интеграции с Россией скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "живет Беларусь".

После толкотни протестующие перебрались к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом. "Охранники" стали преследовать толпу и мешать людям там.

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Совет министров Беларуси передала президенту Александру Лукашенко на утверждение проект программы действий по интеграции Беларуси и России.