В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео

Белорусов призывают выйти на традиционный воскресный Марш. На этот раз он посвящен избитому до смерти Герою Беларуси Роману Бондаренко. Фото: Charter97.org

В воскресенье, 15 ноября, в Минск начали стягивать военную технику - власть готовится к воскресной акции протеста.

На улицах жители заметили колонны военной спецтехники, которые направлялись к центру города. Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале Onliner.

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Также в сети сообщили, что около 9 часов в Минске начались проблемы с интернетом у всех операторов.

Накануне ряд Telegram-каналов опубликовал призыв выйти на традиционный воскресный Марш. На этот раз он посвящен избитому до смерти Герою Беларуси Роману Бондаренко.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых якобы победил действующий президент Александр Лукашенко. После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров. 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко, но протесты в стране не утихают.