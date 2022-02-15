В МИД Австрии выступили против эвакуации сотрудников посольств из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1107
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6111
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 10467
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1269
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2106
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4806
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4869
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1476
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13977
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
6
9
10
10
5
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали &quot;Конвой свободы&quot;
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали "Конвой свободы"
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 2925
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1818
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3177
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 414
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 07:59

В МИД Австрии выступили против эвакуации сотрудников посольств из Украины

  Комментировать
В МИД Австрии выступили против эвакуации сотрудников посольств из Украины
В конце января США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада и Израиль дали разрешение на добровольный отъезд госслужащих в свои посольства и членов их семей из Украины. Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран эвакуировать персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе нового вторжения России.

Об этом пишет DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Байдена ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину

"Думаю, что это сомнительный сигнал относительно жителей Украины – досрочно эвакуировать своих дипломатов", – заявил Шалленберг.

По его словам, сотрудники посольства Австрии "именно в этот нестабильный период" должны оставаться на своих позициях "столько, сколько будет оправдано".

На фоне новостей о угрозе полномасштабного вторжения России в Украину 15-16 февраля десятки стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину и отменить свои поездки. Также ряд стран объявил о сокращении своих диппредставительств в Украине.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Такое решение было принято срочно. Переезд продолжался в воскресенье, 13 февраля. Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МИД Австрии выступили против эвакуации сотрудников посольств из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 50775
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 12583
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11457
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 10458
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 8559
Мир
У Байдена ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину
У Байдена ответили на приглашение Зеленского приехать в Украину Просмотров: 1161
США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь
США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь Просмотров: 504
Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит в 393 млн долларов
Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит в 393 млн долларов Просмотров: 675
На компанию Маска подали в суд за издевательство над животными
На компанию Маска подали в суд за издевательство над животными Просмотров: 198
Путин готов к переговорам об Украине - Песков
Путин готов к переговорам об Украине - Песков Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
16
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 25
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть