В МИД Австрии выступили против эвакуации сотрудников посольств из Украины

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран эвакуировать персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе нового вторжения России.

Об этом пишет DW.

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"Думаю, что это сомнительный сигнал относительно жителей Украины – досрочно эвакуировать своих дипломатов", – заявил Шалленберг.

По его словам, сотрудники посольства Австрии "именно в этот нестабильный период" должны оставаться на своих позициях "столько, сколько будет оправдано".

На фоне новостей о угрозе полномасштабного вторжения России в Украину 15-16 февраля десятки стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину и отменить свои поездки. Также ряд стран объявил о сокращении своих диппредставительств в Украине.

Оставшиеся работать сотрудники посольства США в Украине переехали во Львов. Такое решение было принято срочно. Переезд продолжался в воскресенье, 13 февраля. Когда возобновится работа посольства в Киеве, пока неизвестно. Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.