В Малайзии уничтожили более тысячи ASIC-Майнер на $ 1,6 млн. Видео

В Малайзии полиция уничтожила оборудования майнинговои фермы. Всего было утилизировано более 1000 машин для Майнинг. Об этом сообщает издание DayakDaily.

Полиция уничтожила 1069 единиц оборудования ASICS для добычи биткоинов. Их изъяли в рамках операции, которая продолжалась с февраля по апрель. Восемь человек, причастных к краже электроэнергии, были арестованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше лотерейного билета: миллиардер назвал главную ценность криптовалюты Dogecoin

Согласно данным полиции, Майнер украли электроэнергии на 8,4 миллиона рупий (1,9 миллиона долларов) в энергетической компании Sarawak Energy Berhad. Общая стоимость уничтоженной техники - 1,6 млн долларов.

Отмечается, что уничтожены ASICS не только нанесли государству значительный экономический ущерб, но и вызвали перебои в системе электроснабжения и спровоцировали уничтожение трех зданий. Оборудование показательно уничтожили катком и сняли процесс на видео.

Оскорбленный бывший нанял "киллера" в даркнете и заплатил $13 тыс. в биткоинах за убийство бывшей. Его поймало ФБР.