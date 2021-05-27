Нанял киллера за биткоины, чтобы убил бывшую

Скотту Куинну Беркетта грозит до 10 лет тюрьмы / ФБР

Оскорбленный бывший нанял "киллера" в даркнете и заплатил $13 тыс. в биткоинах за убийство бывшей. Его поймало ФБР.

Скотт Куинн Беркетт, 24 года, из Беверли-Хиллз был арестован в пятницу, 21 мая. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение

Беркетт познакомился с женщиной онлайн в конце прошлого года. Она согласилась с ним встретиться несколько раз в октябре, но быстро прекратила отношения, потому что поняла, что он "сексуально агрессивный".

Беркетт не хотел признать, что отношения закончились, и продолжал приставать к ней. В апреле этого года один из ее родственников связался с отцом Беркетта и попросил его вмешаться. Парень отправил ей последние сообщения, сказав, что она может "считать дело закрытым". Но после этого начал искать киллера в даркнете.

Даркнет - анонимная сеть, в которой невозможно отследить пользователей. Доступ возможен только через определенное программное обеспечение, настройки или авторизацию. Ее часто используют для терроризма, продажи оружия, наркотиков и другой преступной деятельности.

"Самозванные наемные убийцы в даркнете - почти всегда мошенники. Существует группа мошеннических сайтов, которые якобы предлагают наемных убийц. Они часто говорят, что они банда, которая таким занимается. Чаще всего переписываются, чтобы получить деньги", - говорит эксперт по киберпреступности Крис Монтейро.

В данном случае "киллером" был агент ФБР. Беркетт передал ему около $13 тыс. в биткоинах. Через трансакции в криптовалюте невозможно отследить данные о пользователе. Предоставленная информация о жертве касалась лица и его местонахождение, а также данных о его учетных записях в соцсетях, псевдонимы, электронная почта и характерные черты.

Беркетт сказал, что хотел бы, чтобы смерть женщины выглядела как несчастный случай, хотя "неудачное ограбление может сработать даже лучше". Он хотел, чтобы телефон жертвы "вытащили и безвозвратно уничтожили".

Агент ФБР выманил Беркетта на личную встречу, чтобы якобы уладить детали "нападения", а два дня спустя его арестовали. Если бы не эта встреча, довести бы его вину было невозможно. В случае признания виновным мужчине грозит до 10 лет за решеткой.