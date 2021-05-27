Нанял киллера за биткоины, чтобы убил бывшую

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 387
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 225
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1854
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1440
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 900
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 972
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 666
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
10
5
6
3
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Видео
Все видео
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 225
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 18
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 16:56

Нанял киллера за биткоины, чтобы убил бывшую

  Комментировать
Нанял киллера за биткоины, чтобы убил бывшую
Скотту Куинну Беркетта грозит до 10 лет тюрьмы / ФБР

Оскорбленный бывший нанял "киллера" в даркнете и заплатил $13 тыс. в биткоинах за убийство бывшей. Его поймало ФБР.

Скотт Куинн Беркетт, 24 года, из Беверли-Хиллз был арестован в пятницу, 21 мая. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение

Беркетт познакомился с женщиной онлайн в конце прошлого года. Она согласилась с ним встретиться несколько раз в октябре, но быстро прекратила отношения, потому что поняла, что он "сексуально агрессивный".

Беркетт не хотел признать, что отношения закончились, и продолжал приставать к ней. В апреле этого года один из ее родственников связался с отцом Беркетта и попросил его вмешаться. Парень отправил ей последние сообщения, сказав, что она может "считать дело закрытым". Но после этого начал искать киллера в даркнете.

Даркнет - анонимная сеть, в которой невозможно отследить пользователей. Доступ возможен только через определенное программное обеспечение, настройки или авторизацию. Ее часто используют для терроризма, продажи оружия, наркотиков и другой преступной деятельности.

"Самозванные наемные убийцы в даркнете - почти всегда мошенники. Существует группа мошеннических сайтов, которые якобы предлагают наемных убийц. Они часто говорят, что они банда, которая таким занимается. Чаще всего переписываются, чтобы получить деньги", - говорит эксперт по киберпреступности Крис Монтейро.

В данном случае "киллером" был агент ФБР. Беркетт передал ему около $13 тыс. в биткоинах. Через трансакции в криптовалюте невозможно отследить данные о пользователе. Предоставленная информация о жертве касалась лица и его местонахождение, а также данных о его учетных записях в соцсетях, псевдонимы, электронная почта и характерные черты.

Беркетт сказал, что хотел бы, чтобы смерть женщины выглядела как несчастный случай, хотя "неудачное ограбление может сработать даже лучше". Он хотел, чтобы телефон жертвы "вытащили и безвозвратно уничтожили".

Агент ФБР выманил Беркетта на личную встречу, чтобы якобы уладить детали "нападения", а два дня спустя его арестовали. Если бы не эта встреча, довести бы его вину было невозможно. В случае признания виновным мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нанял киллера за биткоины, чтобы убил бывшую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Человек впервые поднялась в стратосферу

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8766
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6723
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4455
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3402
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2664
Мир
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Архив Хокинга будут хранить вместе с документами Дарвина и Ньютона
Архив Хокинга будут хранить вместе с документами Дарвина и Ньютона Просмотров: 36
Блогер привязал воздушные шары к своей собаке и отправил ее летать
Блогер привязал воздушные шары к своей собаке и отправил ее летать Просмотров: 72
Россия отменила два рейса с ЕС из-за Беларуси
Россия отменила два рейса с ЕС из-за Беларуси Просмотров: 252
У белорусов Майдан вызывает негативные ассоциации - оппозиционер
У белорусов Майдан вызывает негативные ассоциации - оппозиционер
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
5
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2077
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть