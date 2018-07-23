В Кыргызстане погиб известный журналист, который разоблачал коррупционеров

Утонул журналист киргизской редакции Радио Свобода Уланбек Егизбаев. Фото: 112

В Кыргызстане погиб 28-летний журналист кыргызской редакции Азаттыка (Радио Свобода) Уланбек Эгизбаев. Об этом сообщает издание на своем сайте.

22 июля после полудня люди на пляже в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он скончался, говорится в сообщении.

Уланбек в последнее время занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, в частности его интересовали факты незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для погребения на кладбище в Бишкеке. Как пишет СМИ, ему поступали угрозы по телефону и "письма непонятного содержания".

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Месяц назад - 22 июня - Уланбек Егизбаев получил "Золотое перо". В 2017 году - награду Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его работу отметили почетным знаком "За заслуги в развитии прессы и информации". В 2016 году получил премию Webby Awards за ролик "Мечта". За премией ездил в Нью-Йорк. В том же году был удостоен Почетной грамоты Кыргызстана.