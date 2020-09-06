В курортном городе в Тунисе произошел теракт: есть погибшие

Вследствие ножевого нападения на прибрежном курорте Сус был убит полицейский и еще один ранен. Фото: bbc.co.uk/news

В Тунисе в результате нападения, которое расценили как теракт, убит офицер полиции, еще один - получил пораненняю

Нападение произошло в курортном городе Сус. Об этом сообщает BBC.

"Силовики в Тунисе заявляют, что в результате ножевого нападения на прибрежном курорте Сус был убит полицейский и еще один ранен. Также во время инцидента, который расценивается как теракт, были убиты трое нападавших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предполагаемые боевики протаранили на автомобиле контрольно-пропускной пункт нацгвардийцив, а затем атаковали двух сотрудников силовых структур с ножами.

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"Террористы захватили оружие и полицейский автомобиль и при их преследования за туристический район Порт-эль-Кантауи и перестрелки, последовавшей впоследствии, всех трех нападающих полиция ликвидировала. Были нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой неизвестно", - говорится в сообщении.

Следователи Управления СБУ в Житомирской обл. начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которой двигался грузовой поезд с горюче-смазочными материалами.