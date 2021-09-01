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среда, 01 сентября 2021 10:08

В кровавом теракте в школе погибли 334 человека, из них 186 детей
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Спортзал - место самой массовой гибели учащихся в бесланской школе
Фото: Getty Images
Спортзал - место самой массовой гибели учащихся в бесланской школе
Спортзал - место самой массовой гибели учащихся в бесланской школе
Спортзал - место самой массовой гибели учащихся в бесланской школе

1 сентября 2004 года отряд чеченского лидера Шамиля Басаева захватил в заложники более 1100 человек, которые были на торжественной линейке в школе №1 города Беслан в Северной Осетии. В результате их освобождения через два дня с использованием гранатометов, танков и огнеметов погибли 334 человека, из них 186 детей. Более 800 были ранены.

После захвата Грозного зимой 2000-го сопротивление российским войскам во время Второй российско-чеченской войны переместилось в горы, где продолжались активные партизанские действия. Возглавил чеченцев президент Ичкерии Аслан Масхадов, отстраненный от власти в марте 2000-го. В 2002 году ему удалось объединить под единым командованием многочисленные отряды полевых командиров, включая ранее оппозиционную к нему силу во главе с Шамилем Басаевым. Тот на территории России осуществил ряд терактов: захват театра в Москве, подрыв здания правительства в Грозном, подрыв смертников в Москве на рок-фестивале "Крылья", подрыв военного госпиталя, подрыв смертников в электричке, рейд на Дагестан.

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Одновременно возросла напряженность в соседней с Чечней Ингушетии, которую чеченцы использовали как место дислокации партизанских отрядов и канал получения оружия. После того как 9 мая 2004-го в Грозном от взрыва заложенной в трибуне стадиона бомбы погиб президент Чечни Ахмат Кадыров, отряд Басаева, преимущественно состоявший из ингушей, напал на столицу Ингушетии - Назрань. Погибло 95 человек и чеченцы захватили склад с оружием. В августе того же года Басаев совершил еще три теракта в Москве и завершил подготовку к захвату школы в Беслане.

1 сентября 2004 года отряд из 34 человек под командованием 31-летнего Руслана Хучбарова, состоящий из чеченцев, ингушей, россиян и арабов, подъехал к зданию школы №1. В ней как раз шла праздничная линейка. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание более 1100 человек - детей, их родителей и родственников, сотрудников школы. Снаружи установили камеры наблюдения, здание забаррикадировали, коридоры заминировали. Первые требования террористы озвучили через 2 ч.: переговоры с президентами Ингушетии и Северной Осетии.

Из-за попыток вести переговоры без них террористы начали убивать заложников. Тела 21 человека выбросили из окна второго этажа. В 16:00 школу посетил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев - единственный, кто вел переговоры с террористами лицом к лицу. Он добился отпустить 24 человека - матерей с грудными детьми. И получил записку от Басаева с требованием вывести российские силы из Чечни и предложением перемирия на 10 лет.

Около 11:00 3 сентября с террористами договорились эвакуировать тела погибших из школы. Через несколько минут после того как машина МЧС подъехала к зданию, в спортзале последовательно произошли два мощных взрыва. Воспользовавшись этим, заложники начали выпрыгивать из окон и выбегать из школы. По ним террористы открыли огонь и убили 29 человек. Через несколько минут началась операция по освобождению заложников и уничтожению террористов - прицельный огонь открыли снайперы, а две группы ФСБ при поддержке милиции и местных гражданских штурмовали помещения.

Операция продолжалась до полуночи. Погибли 13 сотрудников ФСБ, МВД и МЧС, более 300 гражданских, из них 186 детей. Более 800 были ранены. Большое количество жертв было из-за применения россиянами при штурме гранатометов, танков и огнеметов. Единственный из 34-х выживших террористов, в 2006-м получил пожизненное заключение.

Теракт в Беслане, куда президент России Путин прибыл только 4 сентября, привел к резкому снижению его рейтинга. Через неделю он объявил реформы. Главная укрепляла его власть - ​​ввели назначения глав субъектов России вместо народного избрания и отменили выборы в Думу по мажоритарным округам.

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Дата
01
сентября

В кровавом теракте в школе погибли 334 человека, из них 186 детей

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