В Кремле рассказали, когда состоится встреча Трампа и Путина

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков уверяет, что Белый дом пригласил главу Кремля на встречу.

"Несколько дней спустя после встречи в Хельсинки американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года", - передает слова политика Reuters.

Предложение передал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, утверждает Ушаков. Россияне пока не готовятся к встрече, но имеют понимание, что она согласована.

Также встреча возможна на саммите лидеров G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря или в других международных мероприятиях, считают в Кремле.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что во время саммита в столице Финляндии Хельсинки Трамп давал поручение Болтону пригласить Путина в Белый дом.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.