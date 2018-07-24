Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки

Стало известно о договоренности Путина и Трампа. Фото: Корреспондент

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что во время встречи в Хельсинки президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились продолжить совместную работу специалистов, отвечающих за национальную безопасность.

В частности, она отметила, что в августе советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретится со своим "русским коллегой", передает Интерфакс-Украина.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила Сандерс.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что ничем не уступил президенту РФ Владимиру Путину на переговорах в Хельсинки. 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.