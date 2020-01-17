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пятница, 17 января 2020 01:22

В Конгресс внесли резолюцию о поддержке Украины

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В Конгресс внесли резолюцию о поддержке Украины
В Конгресс внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины. Фото: Цензор

В Палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию в поддержку Украины.

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - говорится в документе, передает "Голос Америки".

Инициаторами резолюции стала так называемая группа поддержки Украины в Палате: Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания). Авторы утверждают, что без поддержки Украины со стороны Штатов невозможно укрепление свободы и демократии в Европе.

Резолюцию внесли на рассмотрение в тот день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президенту США Дональду Трампу.

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"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", - заявили инициаторы документа.

Ранее в посольстве Соединенных Штатов сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. В американском посольстве отметили, что выделение помощи будет продолжено, ведь поддержка Украины является важным национальным интересом США.

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