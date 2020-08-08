В Китае новый вирус: подробности

Инфицированные новым вирусом жалуются на высокую температуру, кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Фото: pixabay.com

В Китае заговорили о вспышке нового вируса SFTS. Он передается через клещей.

Насчитывается не менее 7 жертв нового вируса. В целом, инфицированных зафиксировали 60 человек, пишет Global Times.

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Вирус обнаружили в 2011 году. Он также может передаваться от зараженного клещом человека другому через кровь или слизистые.

Инфицированные жалуются на высокую температуру, кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

По результатам исследования британских и итальянских ученых, люди с коронавирусом наиболее заразны в течение первой недели болезни.